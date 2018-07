Apesar da discussão sobre a qualidade da atual geração do futebol nacional, três jogadores brasileiros estão entre os 50 mais valiosos da Liga dos Campeões de 2016. O levantamento é feito e atualizado pelo site Transfermarkt. A lista, encabeçada pelo Argentino Lionel Messi (Barcelona) e o português Cristiano Ronaldo (Real Madrid), traz Neymar (Barcelona) logo na terceira colocação, com um valor de transferência avaliado em 100 milhões de euros,ou aproximadamente R$ 363,66 milhões. Completam a lista os meias Douglas Costa, do Bayern de Munique, e Lucas Moura, do Paris Saint-Germain, que estão em 43º e 44º, respectivamente. Ambos tiveram valores estipulados em R$ 127 milhões, ou 35 milhões de euros.

Messi, que já marcou 3 gols nesta edição do torneio, teve o valor de transferência estimado em 120 milhões de euros, enquanto Cristiano Ronaldo fica com o posto de segundo jogador mais caro da competição, com valor de mercado na casa dos 110 milhões de euros.

Fato curioso é que para os jogadores com idade olímpica – menos de 23 anos – os brasileiros também tiveram destaque, com dois atletas aparecendo entre os 25 mais caros. O zagueiro Marquinhos (30 milhões de euros), também do PSG, ficou com a quarta posição do ranking, que traz o inglês Raheem Sterling na liderança, com transferência avaliada em 45 milhões de euros. Marquinhos ainda é 62º lugar geral do levantamento. O lateral-esquerdo Fabinho, do Monaco, aparece como 21º colocado, valendo 16 milhões de euros.

Entre os 100 mais valiosos ainda aparecem os laterais brasileiros Marcelo (€ 30 milhões), do Real Madrid, Alex Sandro (€ 26 mi), da Juventus, e Filipe Luís (€ 25 mi), do Atlético de Madrid; o volante Fernandinho (€ 28 mi), do Manchester City; e o meia naturalizado espanhol Thiago (€ 22 mi), do Bayern de Munique.

Confira o valor de transferência dos dez primeiros da lista:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 120 milhões de euros

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 110 milhões de euros

3. Neymar (Barcelona) - 100 milhões de euros

4. Gareth Bale (Real Madrid) - 90 milhões de euros

5. Luis Suárez (Barcelona) - 90 milhões de euros

6. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - 80 milhões de euros

7. Robert Lewandowski (Bayern de Munique) - 75 milhões de euros

8. Thomas Müller (Bayern de Munique) - 75 milhões de euros

9. James Rodríguez (Real Madrid) - 70 milhões de euros

10. Gonzalo Higuaín (Juventus) - 65 milhões de euros

Além de Neymar, veja os outros brasileiros entre os 100 mais valiosos

43. Douglas Costa (Bayern de Munique) - 35 milhões de euros

44. Lucas Moura (PSG) - 35 milhões de euros

56. Marcelo (Real Madrid) - 30 milhões de euros

62. Marquinhos (PSG) - 30 milhões de euros

68. Fernandinho (Manchester City) - 28 milhões de euros

73. Alex Sandro (Juventus) - 26 milhões de euros

75. Filipe Luís (Atlético de Madrid) - 25 milhões de euros

94. Thiago (Bayern de Munique) - 22 milhões de euros