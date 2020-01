Três brasileiros estão na lista das promessas sub-23 do futebol europeu da Uefa

A Uefa apresentou uma lista de 50 jogadores sub-23 que a entidade considera com potencial para 2020. A relação foi feita com base na opinião de jornalistas europeus. Três brasileiros estão na lista: Gabriel Martinelli, do Arsenal, e a dupla Dodô e Tetê, do Shakhtar Donetsk.

Martinelli teve seu nome incluído na lista por causa dos gols marcados nas quatro primeiras vezes em que foi titular pelo time de Londres. O atacante, de 18 anos, soma sete gols, em 18 jogos. Tal desempenho chamou a atenção do técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, que o chamou de "o talento do século".

O lateral Dodô foi elogiado pelas suas atuações pelo Shakhtar Donetsk na fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de o time não ter obtido uma vaga nas oitavas de final. Seu desempenho lhe garantiu a titularidade na equipe ucraniana.

Aos 19 anos, o meia Tetê chamou a atenção pelo bom toque de bola e poder de criação de jogadas. Ele soma quatro gols em 17 jogos.

Confira a lista dos indicados:

Yacine Adli - Bordeaux

Blendi Baftiu - Ballkani

Alessandro Bastoni - Inter de Milão

Myron Boadu - AZ

Domagoj Bradaric - Lille

Eduardo Camavinga - Rennes

Rayan Cherki - Lyon

Jonathan David - Gent

Zuriko Davitashvli - Rubin Kazan

Dodô - Shakhtar Donetsk

Odsonne Édouard - Celtic

Dimitris Emmanoulidis - Panathinaikos

Fábio Silva - Porto

Ansu Fati - Barcelona

Florentino Luis - Benfica

Bryan Gil - Sevilha

Mason Greenwood - Manchester United

Reece James - Chelsea

Boubacar Kamara - Marselha

Lee Kang-in - Valencia

Michal Karbownik - Legia

Vadim Karpov - CSKA Moscou

Sékou Koïta - RB Salzburg

Jules Koundé - Sevilha

Dejan Kulusevski - Atalanta

Diego Lainez - Bétis

Noa Lang - Ajax

Bogdan Lednev - Dínamo de Kiev

Dennis Man - Steaua Bucareste

Gabriel Martinelli - Arsenal

Nikola Moro - Dínamo Zagreb

Rafael Leão - Milan

Troy Parrott - Tottenham

Strahinja Pavlovic - Partizan

Panagiotis Retsos - Bayer Leverkusen

Bukayo Saka - Arsenal

Oihan Sancet - Athletic Bilbao

Arnor Sigurdsson - CSKA Moscou

Boubakary Soumaré - Lille

Calvin Stengs - AZ

Magomed-Shapi Suleymanov - Krasnodar

Dominik Szoboszlai - RB Salzburg

Tomás Tavares - Benfica

Tetê - Shakhtar Donetsk

Tomás Esteves - Porto

Francisco Trincão - Braga

Maarten Vandevoordt - Genk

Zinho Vanheusden - Standard

Yari Verschaeren - Anderlecht

Dusan Vlahovic - Fiorentina