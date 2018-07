Três 'brasileiros' são pré-convocados pelo Uruguai

Tradicionalmente o Uruguai convoca todos os principais jogadores uruguaios que jogam fora do país dentro do prazo legal dado pela Fifa, no que a federação local chama de "reserva" de jogadores. Depois, mais perto da data das partidas, reduz a lista total a 22 jogadores.

Mas tanto o palmeirense Eguren quanto o colorado Forlán e o botafoguense Lodeiro devem constar na relação final, uma vez que regularmente atuam pela seleção comandada por Tabárez. Assim, devem desfalcar seus times no Brasil.

O Uruguai vai jogar no dia 6 de setembro, em Lima, diante do Peru, e depois, no dia 10, receberá a Colômbia em Montevidéu. Desta forma, Forlán e Lodeiro vão desfalcar seus times no Brasileirão. Os gaúchos ficaram sem seu atacante contra Corinthians, Ponte Preta, Santos e Vitória, caso a CBF confirme a maratona de jogos do começo do mês. Os botafoguenses perderão o meia diante de Coritiba, Criciúma e Corinthians.

Já o Palmeiras, que joga a Série B nesta temporada, ficará sem o volante Eguren contra a Chapecoense, o Atlético-GO e o ASA. O jogador deve voltar a ficar à disposição de Gilson Kleina contra o América-MG.

Com as duas rodadas das Eliminatórias que serão disputadas em setembro, a lista de desfalques dos clubes brasileiros na maratona de jogos do Brasileiro é grande. Só as convocações de Chile, Argentina, Peru e Uruguai já têm 11 jogadores que atuam no Brasil.