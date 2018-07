Três gols de Moussa Sow dão vitória ao Lille no Francês

O Lille é líder com 28 pontos, um acima do Paris Saint Germain que é o atual vice-líder após a vitória de 3 x 1 sobre o Stade Brest.

O Olympique Marseille, que liderava antes desta rodada, caiu para a quarta colocação ao perder por 1 x 0 contra o Nice com o gol sofrido nos acréscimos.

Pelo Lille, Sow marcou 13 gols na temporada com os três na última partida e também colaborou no gol contra de Maxime Baca. O placar foi fechado por Gervinho e Pierre-Alain Frau para o time da casa. Pelo Lorient, Kevin Gameiro marcou duas vezes e Lynel Kitambala marcou outro, mas os visitantes não suportaram a expulsão do goleiro Fabien Audard a 5 minutos do final da partida.

"Eu sempre digo: não importa se tomamos dois ou três gols desde que marquemos mais", disse o goleiro do Lille Fabien Landreau em entrevista ao canal francês Foot Plus. "Estamos felizes por Moussa", acrescentou.

O campeão da temporada passada, o Marseille, dominou a partida em Nice, mas não conseguiu aproveitar as suas chances e sofreu o gol de Emerse Fae que aconteceu nos acréscimos.

No Parc des Princes, Nene marcou de voleio no início do jogo pelo Paris Saint Germain. O Brest empatou depois do intervalo com Nolan Roux, mas o PSG respondeu com Mathieu Bodmer e Ludovic Giuly para garantir os três pontos.