Três gols de Soldado ajudam o Valencia a fazer 7 x 0 no Genk

Jonas abriu o marcador aos 10 minutos e deu um passe perfeito para Soldado fazer 2 x 0 três minutos depois. O atacante marcou mais duas vezes ainda no primeiro tempo.

Pablo, Aduriz e Tino Costa anotaram na segunda etapa e garantiram a goleada.

No outro jogo do grupo, o Bayer Leverkusen derrotou o Chelsea por 2 x 1 com um gol no final da partida.

Com o resultado, a equipe alemã lidera a chave com 9 pontos, um a mais que Chelsea e Valencia.