Três gols em três minutos põem Bilbao em quarto

O finalista da Copa do Rei teve sorte em não sofrer gol no primeiro tempo dominado pelo Malaga em San Mames, mas marcaram em sua primeira chance de gol aos 13 minutos do segundo tempo.

Fernando Amorebieta aproveitou uma bola mal rebatida após um escanteio para abrir o placar, e seu colega de defesa Mikel San Jose marcou o segundo após outro córner aos 15.

Gaizka Toquero marcou de voleio o terceiro para deixar o Bilbao com 33 pontos em 23 jogos, retomando do Espanyol a vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões pelo saldo de gols.

O Atletico Madrid está um ponto atrás em sexto após empatar em 1 x 1 fora de casa com o Sporting Gijon, que teve o ex-treinador da seleção espanhola Javier Clemente estreando no comando.

O cruzamento de Adrian Lopez foi desviado por Roberto Canella para as próprias redes do Sporting Gijon aos 20 minutos de jogo, mas os anfitriões empataram quando Sebastian Eguren aproveitou uma bola que o goleiro Thibaut Courtois soltou antes do intervalo.

O Real Madrid abriu a 13 pontos na liderança ao bater o Racing Santander por 4 x 0 no sábado e foi a 61. O vice-líder Barcelona, com 48, recebe o terceiro colocado Valencia neste domingo.

Mais cedo, o novo treinador do Granada Abel Resino chegou a terceira vitória em quatro jogos desde que assumiu o clube, ao virar o jogo contra o Real Sociedad e golear por 4 x 1 em casa, com Ike Uche marcando duas vezes.

O Villarreal, sob o novo comando de Jose Molina, foi goleado fora de casa por 4 x 0 pelo Mallorca.

Com Lass Bangoura e Diego Costa marcando duas vezes cada, o Rayo Vallecano venceu fora de casa o Levante por 5 x 3. Delibasic marcou o quinto da equipe do subúrbio de Madri.