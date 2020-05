Três jogadores da Fiorentina testam positivo para covid-19

A direção da Fiorentina anunciou nesta quinta-feira que seis integrantes do clube testaram positivo para a covid-19. Destes, três são jogadores do clube da Itália, país dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus na Europa. O nome dos atletas não foi divulgado.

Os resultados positivos foram descobertos em testes que estão sendo realizados no elenco e nos demais funcionários do clube às vésperas do retorno aos trabalhos no clube. Nesta semana, o governo autorizou os clubes da primeira divisão do Campeonato Italiano a voltarem aos treinos. A medida faz parte da flexibilização gradual do isolamento social no país.

A Fiorentina também não revelou qual é o estado de saúde dos seis infectados pelo novo vírus. Apenas informou que eles ficarão isolados, em quarentena, e serão acompanhados pelo departamento médico do clube.

"Amanhã [sexta] de manhã, os demais jogadores vão passar por exames médicos e avaliações físicas antes do início das atividades opcionais no gramado", anunciou o clube, em comunicado.

Ainda não há definição sobre o retorno do Campeonato Italiano. Mas os clubes acreditam que a bola deve voltar a rolar neste ou no próximo mês.