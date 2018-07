Três jogadores são acusados de homofobia na Inglaterra A Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira que abriu inquérito para apurar supostos casos de homofobia praticados, via Twitter, por três jogadores que atuam no Campeonato Inglês: Federico Macheda, do Queens Park Rangers (emprestado pelo Manchester United), Nile Ranger, do Newcastle, e Manny Smith, do Walsall, da terceira divisão.