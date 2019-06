Três jogos pela Copa do Brasil em 10/07 marcam volta do futebol após Copa América

O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de quarta-feira a tabela, com datas e horários, da fase de quartas de final da Copa do Brasil. Em 10 de julho, três dias depois da final da Copa América, que acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o calendário de jogos dos principais clubes nacionais será retomado com três partidas pela rodada de ida da competição mata-mata.

Os primeiros times a entrar em campo serão Grêmio e Bahia, que se enfrentarão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15 do dia 10 de julho, uma quarta-feira. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, recebem o Flamengo e o Internacional, respectivamente. No dia seguinte, às 20 horas, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o clássico estadual no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Os confrontos de volta serão todos realizados no dia 17 de julho, uma quarta-feira. Às 19h15, o Bahia recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto que o clássico mineiro ocorrerá novamente em Belo Horizonte, desta vez no estádio Independência, com mando do Atlético-MG. Mais tarde, às 21h30, o Flamengo jogará contra o Athletico-PR, no Maracanã. Já o Palmeiras estará no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para decidir a vaga contra o Internacional.

Nas semifinais, quem passar do clássico mineiro enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Internacional. Do outro lado da chave, Flamengo ou Athletico-PR terá pela frente Bahia ou Grêmio. Os confrontos, ainda sem mando de campo definidos, estão marcados para os dias 7 (ida) e 14 (volta) de agosto. A decisão será jogada em duas partidas em setembro, nos dias 4 e 11.

Com relação ao Campeonato Brasileiro, a Série A será retomada no dia 13 de julho, um sábado, com quatro jogos pela 10.ª rodada: Grêmio x Vasco, São Paulo x Palmeiras, Bahia x Santos e Fortaleza x Avaí. A Série B voltará antes, somente um dia depois da final da Copa América. Pela nona rodada, em 8 de julho, o São Bento receberá o Sport, às 20 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).