Três meses após cirurgia, Willian faz trabalhos na esteira no Palmeiras

Pouco mais de três meses após passar por uma cirurgia no joelho direito, Willian deu um passo importante no seu processo de recuperação para retornar aos gramados pelo Palmeiras. O atacante já realiza corridas em esteiras na Academia de Futebol, em demonstração de que tem evoluído no seu tratamento.

"Não tenho palavras para descrever o quanto estou feliz e motivado. Claro que essa situação não é boa para ninguém, mas já foram três meses de muito trabalho e dedicação, tanto minha como do departamento médico do Palmeiras. No final de semana, pude voltar a correr e a sensação foi a melhor possível. Cada dia que passa, me sinto mais forte e preparado", afirmou o atacante, via assessoria de imprensa.

O próprio Willian relatou o início dos trabalhos físicos ao divulgar um vídeo trabalhando na esteira do CT palmeirense. "Pensa num cara feliz. Depois de três meses de cirurgia, hoje tive o prazer de realizar a minha primeira corrida. Gratidão por tudo. E o melhor está por vir", escreveu o atacante em seu perfil no Instagram.

Apesar do passo dado na recuperação, Willian ainda deve demorar para ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, tanto que a previsão é de que não volte a atuar pelo Palmeiras antes de junho.

A lesão de Willian ocorreu em um dos lances mais marcantes do Palmeiras na temporada passada, ao dar o passe para o gol de Deyverson na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em 25 de novembro, em São Januário, resultado que garantiu ao time a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

Willian aliás, foi um dos destaques da equipe no torneio, sendo o artilheiro palmeirense na competição, com dez gols marcados. No clube desde janeiro de 2017, ele soma 34 gols em 121 partidas disputadas. E o seu contrato é válido até o fim de 2021.