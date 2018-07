Três paulistas buscam a primeira vitória na Série B

Depois de estrear com um empate por 1 a 1 com o ASA, a Ponte tenta fazer as pazes com a torcida diante do Paraná, às 16 horas, em Campinas. Os donos da casa não vencem um jogo desde o dia 20 de março, quando bateram o Palmeiras por 2 a 0, no Palestra Itália, pelo Paulistão. Já os paranaenses ganharam do Ipatinga por 3 a 0, numa bela estreia.

O Bragantino também espera valer-se do fator campo para conquistar a primeira vitória. E recebe o ASA, também às 16 horas, em Bragança Paulista. Na estreia, os paulistas seguraram um empate sem gols com o América-MG, em pleno Mineirão.

O único time de São Paulo que jogará fora de casa é o São Caetano. Sem um técnico efetivo, após a saída de Roberto Fonseca, o clube do ABC paulista visita o América-RN, às 21 horas, em Natal, sob o comando do auxiliar Ivan Baitelo. Os visitantes estrearam com derrota para o Figueirense por 1 a 0. O América perdeu para o Bahia, por 1 a 0.

As outras duas partidas acontecerão às 16 horas. O Ipatinga joga contra o Bahia, no interior mineiro. E o Duque de Caxias encara o Náutico, em Volta Redonda.

Confira os jogos deste sábado pela 2.ª rodada da Série B:

16h10

Bragantino x ASA

Ipatinga x Bahia

Duque de Caxias x Náutico

Ponte Preta x Paraná

21 horas

América-RN x São Caetano