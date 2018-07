Três pessoas são esfaqueadas após briga entre torcedores do Milan e do Ajax

SÃO PAULO - Um confronto entre torcedores do Milan e do Ajax deixou seis feridos no início da noite desta quarta-feira, em Milão, nas ruas próximas ao estádio San Siro. Três holandeses foram esfaqueados. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, um deles, com um ferimento no abdômen, está em estado grave no hospital San Carlo.

Os outros dois, feridos na coxa e nos glúteos, não correm risco de vida e foram dispensados rapidamente. Mais feridos foram atendidos no local da briga, que ocorreu por volta das 18h30. A partida, válida pela Liga dos Campeões, começou às 21h (horário local). De acordo com a polícia italiana, mais pessoas ficaram feridas nos confrontos nos arredores do Estádio San Siro, mas sem gravidade.

O incidente teria começado após o ônibus dos torcedores do Ajax ficar preso no congestionamento, ainda pela manhã. No local, havia uma manifestação de empresários do setor agrícola, transportadoras, criadores de gado, operários e desempregados. Três torcedores holandeses foram presos e centenas foram detidos pela polícia após o grupo iniciar a confusão com as pessoas ligadas ao protesto.

O jogo desta quarta-feira no San Siro é decisivo para as duas equipes. O Milan só precisa de um empate para conseguir a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Ajax depende da vitória para eliminar o rival italiano e ficar com a vaga - essa chave já tem o líder Barcelona como um dos garantidos na próxima fase.