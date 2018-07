Três policiais são feridos em briga com torcedores do Newcastle

LONDRES - Três policiais foram feridos em uma briga com torcedores do Newcastle no centro da cidade após a derrota da equipe, em casa, para o Sunderland, por 3 a 0, em jogo no St James Park neste domingo.

A polícia de Northumbria disse em um comunicado que 29 pessoas foram presas durante a partida, menos de 24 horas depois que torcedores do Milwall brigaram entre eles durante na derrota na semifinal da Copa da Inglaterra para o Wigan, em Wembley.

Quatorze pessoas foram presas no sábado e quatro policiais sofreram ferimentos leves. Os problemas de domingo começaram no centro da cidade de Newcastle, e a polícia de Northrumbria usou o Twitter para divulgar informações à medida que a situação se desenvolvia.

Torcedores do Newcastle arremessaram garrafas e atearam fogo em latas de lixo enquanto a polícia tentava abrir espaço para permitir que os visitantes entrassem em uma estação de trem para a curta viagem de 20 quilômetros de volta para Sunderland.

"Houve focos de desordem envolvendo o NUFC (Newcastle United Football Club) no centro de Newcastle. Nada de grave. Há policiais no local lidando com a situação", disse a polícia.

"CCTV (imagens) e evidências estão sendo recolhidas. Providências serão tomadas contra qualquer um que estiver envolvido nesses incidentes esporádicos em Newcastle".

Informações locais indicam que um objeto flamejante foi arremessado por torcedores do Newcastle contra os fãs do Sunderland antes do pontapé inicial, e o ônibus do Sunderland foi recebido com hostilidade ao chegar ao St James Park. Fotografias em sites mostram fãs irritados do Newcastle enfrentando a polícia.

O jogo terminou com uma ressonante vitória para o Sunderland, ameaçado pelo rebaixamento. Foi a primeira vitória do clube contra os rivais, fora de casa, desde 2000, e a maior em Newcastle desde 1966.

A polícia disse em seu site antes do jogo que designaria patrulhas extras em Sunderland e em Newcastle por precaução.