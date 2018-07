Três portugueses avançam às semifinais da Liga Europa

A única classificação sofrida foi a do Braga, que segurou um empate em 0 a 0 com o Dínamo de Kiev em casa, beneficiado pelo gol fora marcado no 1 a 1 na Ucrânia. Para chegar à semifinal contra o Benfica, o time que entrou em campo nesta quinta com sete brasileiros entre os titulares antes tinha eliminado Sevilla, Arsenal e Liverpool, todos favoritos inclusive ao título da competição.

O Benfica chegou com mais facilidade à classificação, já que havia vencido o PSV por 4 a 1 em Lisboa. Na Holanda, empatou em 2 a 2 e também avançou. Dzsudzsák e Lens colocaram os donos da casa na frente no primeiro tempo, ameaçando a vaga lusitana. O zagueiro brasileiro Luisão descontou nos acréscimos do primeiro tempo com um golaço de voleio. O empate veio em um pênalti cometido por Marcelo, ex-Santos, sobre César Peixoto. Cardozo bateu e converteu.

Na outra semifinal, o Porto vai encarar o Villarreal, que, nesta quinta-feira, eliminou o Twente com uma vitória por 3 a 1 na Holanda. Como havia vencido o jogo de ida por 5 a 1 na Espanha, se deu ao luxo de poupar seus principais jogadores. Nilmar e Cazorla não jogaram porque forçaram o amarelo no primeiro jogo, já prevendo as semifinais. Capdevilla ficou no banco e Rossi e Marchena saíram durante a partida.

O Twente abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa, com Bajrami. Rossi, Marco Rúben (ambos de pênalti) e Cani viraram o jogo no segundo tempo. O italiano chegou ao seu décimo gol no torneio, um a menos que o artilheiro Falcão, do Porto. Com a vitória, o Villarreal se recupera da derrota por 5 a 0 para o Valencia no final de semana, resultado que deixou o time amarelo para trás na briga pela terceira posição do Campeonato Espanhol.