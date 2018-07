Três são-paulinos são presos em Brasília por agressão

BRASÍLIA - Três integrantes de uma torcida organizada do São Paulo estão detidos desde domingo na carceragem da 5ª Delegacia de Polícia de Brasília, acusados de participar da agressão a um torcedor do Flamengo, antes da partida entre os dois clubes, realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha. Entre os presos está Genivaldo da Silva, 34 anos, que segundo a Polícia Civil é presidente da torcida organizada Tricolor Independente, considerada a principal do clube.

De acordo com nota emitida nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado Extraordinária para a Copa 2014 do Distrito Federal, a agressão ocorreu nos arredores do estádio. O torcedor machucado foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base, onde segue internado, sem correr riscos.

Ainda de acordo com a Secopa-DF, os três torcedores, todos com passagem pela polícia, foram enquadrados e indiciados no crime de lesão corporal grave. Também foram presos Moisés Oliveira Paulino, 46 anos, e Ricardo Alves Maia, 37.

O torcedor do Flamengo agredido, de 38 anos, está se recuperando de uma cirurgia feita durante a madrugada desta segunda-feira na mandíbula fraturada, e encontra-se em estado estável, segundo o hospital.

"As forças de Segurança Pública do Distrito Federal não vão tolerar atos desse tipo e por isso agem de forma preventiva. Antes de cada partida, representantes das torcidas organizadas são chamados a firmar termos de ajustamento de conduta. As regras são claras e pactuadas previamente. Portanto, os responsáveis podem ser responsabilizados caso fique comprovado o descumprimento do acordo", diz a nota do Secopa-DF.