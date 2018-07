Três torcedores do Vasco são presos após confusão em Joinville

JOINVILLE - Terminou em prisão de três torcedores do Vasco a confusão generalizada que deixou feridos na Arena Joinville na partida entre Atlético-PR e Vasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornal local A Notícia, os torcedores foram detidos pela Polícia Militar nos entornos do estádio.

Arthur Barcelos de Lima Ferreira, 26 anos e Jonathan Santos, de 29, foram abordados pela Polícia ainda dentro da Arena Joinville, enquanto Leone Mendes da Silva, 23 anos, foi preso dentro do banheiro de um ônibus da torcida da equipe carioca que deixava a cidade. O jovem teve a sua foto portando um pedaço de madeira compartilhada nas redes sociais. Os três suspeitos foram encaminhados para a Central da Polícia para passar por exame de corpo de delito.

A confusão aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo entre Atlético-PR e Vasco e acabou deixando quatro pessoas feridas. Depois de muito tempo parado, a partida foi retomada e terminou com a vitória do Atlético por 5 a 1, culminando com o rebaixamento do clube carioca para a Série B do Campeonato Brasileiro.