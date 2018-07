Treze bate Imperatriz nos pênaltis e faz final da Série D contra o Ferroviário

O goleiro Mauro foi o herói da classificação do Treze à final do Campeonato Brasileiro da Série D, na noite desta segunda-feira, mas antes deu um susto na torcida paraibana. Nas cobranças de pênaltis, ele errou a sua, mas defendeu outras três, assegurando a vaga da equipe na decisão da quarta divisão nacional. Após vitória no tempo normal por 1 a 0 sobre o Imperatriz-MA, no Estádio Amigão, o Treze triunfou por 2 a 1.

+ Ferroviário é batido pelo São José, mas avança para final nordestina da Série D

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Treze lutou até o fim para levar o duelo para os pênaltis. O gol da vitória foi marcado por Maxuell Samurai, aos 12 minutos do segundo tempo. Agora, o time paraibano fará a primeira final nordestina da Série D, diante do Ferroviário.

A equipe cearense perdeu no último domingo para o São José por 2 a 1, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, mas avançou pelo resultado conquistado dentro no Castelão: triunfo por 3 a 1.

As datas e horários das finais serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol. A expectativa é de que os duelos aconteçam nos dois próximos finais de semana. O Treze terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa por ter melhor campanha: somou 26 pontos, dois a mais do que o oponente.