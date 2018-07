Treze-PB e Águia-PA vencem fora de casa pela Série C

SÃO PAULO - Dois jogos foram realizados, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. No fechamento da terceira rodada, o Treze, de Campina Grande (PB), foi até o Rio Grande do Norte e venceu o Baraúnas por 2 a 0. Pela 22.ª rodada, como é a denominação oficial, o Rio Branco-AC voltou a perder em casa, desta vez para o Águia, de Marabá (PA), por 2 a 1.

A vitória do Águia o deixou na quarta posição, com sete pontos, dentro da zona de classificação, roubando a vaga do Santa Cruz-PE, que tem seis pontos, mas com um jogo a menos. O Rio Branco, que só foi incluído na competição no tapetão, sofreu a sua quarta derrota seguida e continua sem pontuar. O jogo foi realizado na Arena da Floresta, na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

O Treze somou a sua primeira vitória, chegando aos quatro pontos, em três jogos, em sétimo lugar, e deixando a zona de rebaixamento. O Baraúnas, com os mesmos quatro pontos, ocupa a oitava posição, mas já atuou quatro vezes.