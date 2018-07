Treze-PB ganha do Rio Branco-AC e respira na Série C Nesta quarta-feira, em jogo válido pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Treze-PB venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1, de virada, na cidade de Rio Branco (AC), na Arena da Floresta. Com os três pontos, o time paraibano está cada vez mais próximo de deixar a zona de rebaixamento do Grupo A e dependendo dos resultados desta rodada poderá começar a sonhar com algo a mais.