Treze supera o Confiança em Aracaju e rebaixa o ABC para a Série D do Brasileiro

Mesmo sem entrar em campo neste domingo pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC-RN está rebaixado para a Série D em 2020 pela primeira vez na sua história. A queda aconteceu graças à vitória do Treze-PB, fora de casa, sobre o Confiança-SE. por 1 a 0, neste domingo no estádio Batistão, em partida válida pelo Grupo A.

O time potiguar é o que tem maior número de títulos estaduais no Brasil, com 55. E o ABC é o terceiro clube rebaixado para a Série D. Antes, Luverdense-MT e Atlético Acreano, dois integrantes do Grupo B, também confirmaram a ida para a quarta divisão.

O resultado positivo tirou o Treze da zona de rebaixamento do Grupo A e complicou a vida da equipe sergipana na luta por uma vaga para a próxima fase. O Treze foi para 18 pontos, em oitavo lugar, e para escapar do rebaixamento, terá de vencer na última rodada o Botafogo-PB num clássico paraibano. O ABC pode chegar aos 18 pontos na última rodada, mas tem duas vitórias a menos do que o Treze.

O Confiança terá de vencer o Ferroviário na rodada final, fora de casa, para conquistar a classificação. O Dragão do Bairro Industrial completou seu quinto jogo sem vitória na Série C. Na Arena Pernambuco, o Santa Cruz fez a lição de casa e bateu o Globo-RN por 2 a 1 e continua sonhando com o acesso para a Série B do Brasileiro. A equipe pernambucana está na quinta colocação do Grupo A, com 25 pontos e para se classificar precisa de uma combinação de resultados: vencer o clássico contra o já classificado Náutico e torcer para Confiança-SE ou Imperatriz não ganharem seus jogos.

O Confiança encara o Ferroviário-CE, fora de casa, enquanto o Imperatriz-MA pega o líder Sampaio Corrêa, no Maranhão. Para escapar do rebaixamento, o Globo-RN precisa vencer o ABC em casa e torcer contra o Treze-PB, que pega o Botafogo-PB.

Pelo Grupo B, o Ypiranga-RS precisava da vitória para ficar perto da vaga para a próxima fase, porém decepcionou sua torcida no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). A equipe gaúcha foi derrotada pelo Boa, que só cumpria tabela, por 1 a 0, e vê a vaga para a próxima fase distante.

Com 25 pontos e na quarta colocação do Grupo B, o Ypiranga tem de torcer para o Juventude vencer o Volta Redonda nesta segunda-feira para depender apenas de suas forças na última rodada. Se isso acontecer, bastará superar o Juventude em Caxias do Sul (RS) na última rodada. A derrota acabou com uma série de oito jogos de invencibilidade do time gaúcho.

Confira os jogos da 17.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Luverdense 1 x 3 Paysandu

Sexta-feira

Remo 2 x 0 São José-RS

Sábado

Tombense-MG 3 x 2 Atlético-AC

Botafogo-PB 0 x 1 Náutico-PE

Imperatriz-MA 0 x 0 Ferroviário-CE

ABC-RN 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 1 Boa Esporte-MG

Confiança-SE 0 x 1 Treze-PB

Santa Cruz-PE 2 x 1 Globo-RN

Segunda-feira

20h - Volta Redonda-RJ x Juventude-RS