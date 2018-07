Treze torcedores são detidos após briga que antecedeu Fla-Flu no Rio

Treze pessoas foram detidas em razão de uma briga envolvendo torcedores de Flamengo e Fluminense antes da partida entre os dois clubes, nas imediações do estádio do Maracanã, na tarde desta quinta-feira.

O tumulto começou na esquina da Avenida Maracanã com a Rua São Francisco Xavier e se estendeu por essa última via. Houve troca de empurrões e disparo de rojões em direção aos torcedores adversários, mas, segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu. A PM interveio e deteve os envolvidos. Todos seriam encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que funciona dentro do estádio durante as partidas.

Em abril, quando os mesmos times se enfrentaram no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Carioca, também houve briga entre torcedores.

Com a bola rolando, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, que não foi bom para nenhum dos dois no Campeonato Brasileiro. Pará, contra, abriu o placar para o time tricolor, mas Réver, de cabeça, selou a igualdade para os rubro-negros.