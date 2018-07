Treze vence e lidera Grupo B da Série C do Brasileiro

Os resultados dos cinco jogos disputados neste domingo pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - provocaram sensíveis mudanças na briga pelas primeiras posições do Grupo A. Treze-PB e Brasiliense-DF venceram e dividem a ponta com 29 pontos cada, mas o time paraibano leva vantagem no número de vitórias: 9 a 8.

O G-4, o grupo de classificação, é completado pelo Fortaleza-CE, que perdeu, e pelo Santa Cruz-PE, que venceu - ambos têm 27 pontos. Mas o equilíbrio é tão grande que outros quatro clubes estão na briga pelo G4, onde já estiveram por várias rodadas. São os casos de Luverdense-MT e CRB-AL, com 27 pontos, e Sampaio Corrêa-MA e Águia-PA, com 25 cada.

Do outro lado da tabela de classificação, a derrota do Baraúnas-RN para o Santa Cruz por 3 a 1, em Goianinha (RN) rebaixou o time potiguar, com apenas 13 pontos, em penúltimo lugar. O outro já rebaixado é o Rio Branco-AC, com apenas três pontos. Como este grupo é composto por 11 clubes, a terceira vaga de queda, neste momento, seria do Cuiabá-MT, com 22 pontos.

Em Campina Grande (PB), apoiado por sua torcida, o Treze venceu o Fortaleza por 2 a 0. Também em casa, em Taguatinga (DF), no estádio Boca do Jacaré, o Brasiliense fez 2 a 0 sobre o Águia, de Marabá (PA). O Santa Cruz voltou ao G4 depois de vencer o Baraúnas.

Na luta contra o descenso, o Cuiabá foi até São Luis, no Maranhão, e segurou o 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. Em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CRB confirmou o seu favoritismo e venceu o rebaixado Rio Branco por 2 a 0.

MUDANÇAS NO GRUPO B

No último sábado foram disputados quatro jogos pelo Grupo B. O Mogi Mirim-SP lidera com 26 pontos, seguido por Macaé-RJ e Caxias-RS, com 25 cada, e Guarani-SP, com 23. O Vila Nova-GO caiu para quinto lugar, com 22 pontos, mas porque não enfrentou o Betim-MG, em jogo transferido para esta quarta-feira, no interior de Minas Gerais.

Na quarta, além deste jogo transferido do Grupo B, acontecem outros dois duelos válidos pelo Grupo A. O Luverdense recebe o Águia, às 21h30, em Lucas do Rio Verde (MT), no complemento ainda da 15.ª rodada. Pela 36.ª rodada, também às 21h30, o Cuiabá recebe o Rio Branco.

Confira a 15.ª rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 1 Caxias-RS

Crac-GO 0 x 1 Mogi Mirim-SP

Macaé-RJ 4 x 0 Barueri-SP

Duque de Caxias-RJ 2 x 1 Guarani-SP

Domingo

Brasiliense-DF 2 x 0 Águia-PA

Baraúnas-RN 1 x 3 Santa Cruz-PE

CRB-AL 2 x 0 Rio Branco-AC

Sampaio Corrêa-MA 0 x 0 Cuiabá-MT

Treze-PB 2 x 0 Fortaleza-CE

Quarta-feira

20 horas

Betim-MG x Vila Nova-GO

21h30

Luverdense-MT x Águia-PA