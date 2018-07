Trezeguet é apresentado e substitui Scocco no Newell's

ROSÁRIO - O Newell''s Old Boys agiu rápido depois de perder o atacante Ignacio Scocco para o Internacional de Porto Alegre. Nesta segunda-feira, a equipe eliminada pelo Atlético-MG na semifinal da Copa Libertadores oficializou a contratação do atacante David Trezeguet, que havia sido dispensado pelo River Plate.

Nascido na França, mas criado na Argentina, Trezeguet chegou ao futebol argentino no começo de 2012, para defender as cores do River, seu clube do coração. Dispensado ao fim da última temporada, ele já foi apresentado em Rosário na sua nova equipe e recebeu a tradicional camisa de número 17.

O atacante chegou no começo da tarde, poucas horas depois de Scocco se despedir e viajar para Porto Alegre e de Gerardo Martino dizer adeus para assumir o Barcelona. Apesar do triste para os torcedores no Newell''s, muita gente compareceu à apresentação de Trezeguet.

"É um dia muito especial para mim. Faz um mês que o River me avisou que não contava mais comigo. Então, firmar uma vínculo com a equipe que é a última campeã argentina, que teve uma participação admirável na Libertadores, com um técnico que acaba de ir dirigir uma das melhores equipes do mundo, me motiva muito", disse o francês na sua apresentação.

Ele só lamentou não poder jogar com Scocco. "Gostaria de atuar com ele. Temos um vínculo de contrato e amizade por conta da Topper (patrocinadora de ambos). Foi isso que me deu a possibilidade de conhecer a possibilidade de vir ao Newell?s. Só não aconteceu antes porque a equipe estava na Libertadores."