Trezeguet revela desejo de voltar ao futebol francês

Trezeguet já fez sucesso com a camisa do Monaco, clube que defendeu por cinco temporadas e de onde saiu em 2000, quando foi para a Juventus, da Itália. Nesta temporada, porém, acabou aceitando proposta do Hércules e foi tentar a sorte na Espanha.

Com 33 anos, Trezeguet já marcou 11 gols no Campeonato Espanhol, mas não está conseguindo evitar um possível rebaixamento do Hércules - faltando seis rodadas para o final, a equipe ocupa o penúltimo lugar, com apenas 30 pontos somados em 32 jogos.

"Um retorno para a França é possível", disse Trezeguet, em entrevista ao jornal francês L''Equipe. "Eu amo o Monaco, mas outros clubes têm mais ambição, como o Lyon. É um clube ambicioso, que quer conquistar títulos. E é isso que quero reencontrar."

Ao longo da carreira, Trezeguet já defendeu a seleção francesa em 71 jogos, tendo marcado 34 gols. Ele não tem sido convocado ultimamente, mas ficará para sempre na história do futebol da França, por ter marcado o gol do título da Eurocopa de 2000.