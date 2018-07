Trezeguet surpreende e decide jogar no futebol da Índia

Depois de Austrália e China entrarem na rota de grandes jogadores em fim de carreira, agora é a vez do futebol da Índia entrar no radar. Afinal, nesta quinta-feira o atacante francês de origem argentina Trezeguet revelou que fez um acordo para defender o Pune City, time da primeira divisão indiana.

"Parece-me bom começar a promover esses lugares. Para mim será algo novo, uma experiência de vida muito interessante e estou feliz. Vamos ver o que acontece", comentou o jogador, em entrevista ao site do jornal argentino Olé. Aos 36 anos, ele disputou o Campeonato Argentino no primeiro semestre pelo Newell''s Old Boys.

Trezeguet é um dos nomes da nova tentativa de criação da Indian Super League, que vai reunir oito times, cada um deles com uma estrela internacional. As equipes são franquias, como acontece na Major League Soccer, nos Estados Unidos e no Canadá. O Pune City, por exemplo, pertence aos donos da Fiorentina.

Até agora já estão confirmados também o meia espanhol Luis García, no Atlético Kolkata (filial do Atlético de Madrid), e o lateral-esquerdo Joan Capdevila, campeão mundial em 2010, que vai defender o North East United FC.

Em 2012, a Índia também tentou criar uma liga de futebol, contratando diversos jogadores famosos em fim de carreira (alguns até já aposentados), que seriam leiloados entre os clubes. Cannavaro (Itália), Robert Pires (França), Robbie Fowler (Inglaterra) e Sorín, Hernán Crespo (Argentina) e Morientes (Espanha) chegaram a ser anunciados, mas a ideia não vingou.