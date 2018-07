Tribunais da Copa do Mundo abrem suas portas

Veja também:

Segundo o porta-voz do Ministério da Justiça, Tlali Tlali, à agência Sapa, o objetivo destes tribunais é evitar uma carga maior aos tribunais ordinários com casos relacionados com o torneio da Fifa.

Qualquer falta ou delito, independentemente de o infrator ser sul-africano ou estrangeiro, será julgado em algum destes tribunais, explicou Tlali, assinalando que "não haverá indulgência nem serão aplicados padrões diferentes".

No total, a África do Sul reservou 45 milhões de randes (R$ 10,6 milhões) para que estes tribunais, que contam com 1.140 funcionários e intérpretes de 93 idiomas, possam funcionar durante estes dois meses.

Os tribunais trabalharão nas instalações judiciais já existentes na África do Sul. Cada um deles conta com dois magistrados e estarão disponíveis ininterruptamente desde as 8h30 até às 23h.