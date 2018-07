Tribunal dá ganho de causa ao São Paulo no caso Oscar

O departamento jurídico do São Paulo teve um dia para lá de agitado nesta quarta-feira, mas termina a tarde com uma boa notícia. A 16ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) voltou a dar ganhou de causa ao clube do Morumbi no ‘caso Oscar’ e obrigou o meia, que atualmente está na Bolívia concentrado com o Internacional para enfrentar o The Strongest, a retomar seu vínculo com os paulistas.

A decisão desta quarta-feira, na verdade, apenas esclarece o que determinou o juiz Nelson Bueno do Prado, da 40ª Vara do estado, no começo de fevereiro. Na ocasião, foi determinado que os direitos federativos voltassem ao São Paulo. O texto do mandato, porém, deu margem pra dúvidas, e a CBF decidiu manter o vínculo de Oscar com o Internacional.

Desta vez, porém, a secretária do Tribunal Regional do Trabalho já prometeu que vai enviar uma nota à CBF ratificando a decisão. Assim, o São Paulo espera que a confederação mude a postura em relação ao caso e dê apoio à decisão judicial. Vale lembrar, porém, que ainda cabe recurso a Oscar.

Oscar foi revelado no Morumbi e surgiu como uma das grandes promessas do clube. O meia, porém, se desentendeu com o São Paulo e entrou na Justiça alegando irregularidades em um contrato que havia sido assinado por ele dois anos antes. Depois de uma série de julgamentos e recursos, o meia conseguiu se desvincular e acertou sua transferência para o Internacional.