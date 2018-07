Tribunal espanhol suspende greve de jogadores de futebol

A Suprema Corte da Espanha suspendeu nesta quinta-feira uma greve de jogadores de futebol após concordar com uma petição apresentada pela Liga de Futebol Profissional (LFP) contra a paralisação planejada pelo sindicato dos jogadores (AFE), que ameaçava as últimas duas rodadas do Campeonato Espanhol.

O sindicato tinha convocado a greve para 16 de maio porque está descontente com a nova lei que obriga a negociação coletiva para a venda de direitos televisivos, gerando uma reação da LFP, que argumentou que a greve era ilegal.

Ainda é incerto se as duas rodadas restantes do Campeonato Espanhol serão disputadas, uma vez que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que também está insatisfeita com a lei, informou que irá suspender a competição indefinidamente a partir de sábado.