Tribunal anula decisão e libera encontro de Benzema e Valbuena

O advogado de Benzema, Sylvain Cormier, descreveu a decisão de sexta-feira como "uma primeira etapa". Benzema, que atualmente está afastado devido a uma lesão muscular, enfrenta acusações preliminares de conspiração por chantagem relativa a um esquema de extorsão envolvendo a gravação de um vídeo de uma relação sexual de Valbuena.

Benzema está suspenso da seleção até que o caso tenha sido resolvido, o que significa que ele pode ficar fora da Eurocopa, que será realizada na França a partir de 10 de junho. Um juiz de instrução tinha anulado a decisão de manter os dois jogadores afastados, mas o Ministério Público recorreu e agora recebeu a rejeição da proibição.

A federação francesa de futebol também aprovou a decisão judicial, a definindo "como um primeiro passo", acrescentando que foi autorizada a acompanhar diretamente a ação, o que significa que agora terá acesso aos arquivos do caso.

Benzema é um dos principais jogadores da França, e as autoridades do futebol do país vêm se esforçando para conseguir a reconciliação entre os jogadores, esperando que ambos estejam disponíveis para o torneio continental.

Enquanto o primeiro-ministro Manuel Valls criticou Benzema após a eclosão pública do caso, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, manteve seu apoio ao atacante. Em dezembro, Le Graet disse que a suspensão de Benzema da seleção francesa poderia ser reconsiderada se houvesse "algo novo no caso".

O envolvimento de Benzema ainda não foi totalmente determinado. Mas os investigadores que o acusam avaliam que ele foi acionado por um amigo de infância para servir como intermediário e convencer Valbuena a negociar diretamente com os chantagistas.

Benzema nega qualquer irregularidade, mas seus argumentos foram rebatidos quando Valbuena falou sobre suas tentativas de pressioná-lo. Valbuena disse a um jornal francês que ele ficou particularmente chocado com a forma como Benzema falou sobre ele por telefone com um dos supostos chantagistas. Benzema, então, reconheceu que o tom da conversa foi desnecessário e desculpou-se com Valbuena e sua família.

Acusações preliminares significam que os magistrados possuem fortes razões para acreditar que um crime foi cometido, e têm a intenção de dar tempo para uma investigação mais aprofundada. Em 2010, Benzema foi processado por solicitar os serviços de uma prostituta menor de idade, mas foi absolvido em um caso que durou

mais de três anos e manchou sua reputação.