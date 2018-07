Tribunal mantém suspensão e croata Simunic vai perder Copa do Mundo O croata Josip Simunic vai ficar fora da Copa do Mundo que começa no próximo mês, depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve um suspensão de 10 jogos imposta pela Fifa ao zagueiro pelos cantos pró-nazistas entoados por ele no fim da vitória sobre a Islândia na repescagem do ano passado.