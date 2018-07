Tribunal nega recurso e confirma rebaixamento do Elche na Espanha De nada adiantou os protestos do Elche contra a decisão da Justiça da Espanha de rebaixá-lo à segunda divisão do país por conta de suas dívidas. Nesta segunda-feira, o Tribunal Arbitral Desportivo local negou as apelações do clube e confirmou o rebaixamento na próxima temporada.