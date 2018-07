Tribunal Superior envia caso de Neymar para tribunais de Barcelona

O Tribunal Nacional decidiu transferir o caso que investiga supostas irregularidades na contratação de Neymar por parte do Barcelona aos tribunais de Barcelona. A decisão foi tomada após o juiz José de la Mata decidir nesta mesma semana abrir um processo contra o ex-presidente do clube Sandro Rosell, seu sucessor Josep María Bartomeu e o clube Barcelona por supostos crimes contra a Fazenda e administração ilegal na contratação do brasileiro.

No total, Bartomeu, Rosell e o clube foram acusados de fraudar cerca de 13 milhões de euros (R$ 41,8 milhões) em impostos. Bartomeu era vice-presidente no comando de Sandro Rosell quando Neymar saiu do Santos para a equipe catalã em 2013, em um acordo complexo que envolvia vários contratos entre o atacante brasileiro e seu pai.

Tanto Bartomeu quanto Rosell negaram terem cometido qualquer irregularidade na contratação de Neymar. Rosell saiu do cargo devido alegações de que o Barcelona não pagou milhões de euros em impostos na administração de 2011, 2012 e 2013, dizendo que queria proteger a imagem da instituição.