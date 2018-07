Tricampeã, Juventus derrota Roma e bate recorde

ROMA - Com o tricampeonato garantido, a Juventus tirou o pé do acelerador contra a Roma neste domingo, mas não deixou de somar mais três pontos na tabela e bater o recorde de pontuação do Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, o time de Turim venceu por 1 a 0, com gol de Osvaldo nos acréscimos, pela penúltima rodada.

O gol levou a Juventus aos 99 pontos, superando por dois a marca anterior, que pertencia a Inter de Milão de 2006/07. Faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato, o time de Turim busca romper a barreira dos 100 pontos.

A partida deste domingo tinha tudo para ser um dos duelos mais esperados do ano, por reunir duas equipes tradicionais e por contar com o líder e o vice-líder do campeonato. No entanto, todo o apelo do jogo desapareceu com o título antecipado obtido pela Juventus na rodada passada.

Assim, Juventus e Roma fizeram um jogo morno, de poucas chances de gol. Tanto que as redes só balançaram no fim, em jogada rápida pela direita e cruzamento para Osvaldo só completar para o gol. Com o revés, a Roma manteve os 85 pontos.

OUTROS JOGOS

O Napoli, terceiro colocado, chegou aos 75 pontos ao golear a Sampdoria por 5 a 2, fora de casa. Um dos gols da equipe anfitriã foi marcado pelo brasileiro Eder. O Napoli está garantido na fase preliminar da próxima Liga dos Campeões.

Ainda neste domingo, o Catania bateu o Bologna por 2 a 1, enquanto o Chievo venceu o Cagliari por 1 a 0, mesmo placar da vitória da Fiorentina sobre o Livorno. O Sassuolo derrotou o Genoa por 4 a 2 e Torino e Parma empataram por 1 a 1.