Tricampeões do mundo votam em eleição do Botafogo

O novo presidente do Botafogo será conhecido na madrugada desta quarta-feira. O sucessor de Maurício Assumpção assume no mesmo dia um clube à beira do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e em grave crise financeira. Apesar disso, o clima foi de tranquilidade durante esta terça na sede de General Severiano, na zona sul do Rio, onde ocorreu a votação.

Durante todo o dia, a presença de policiais militares foi intensa. Havia a possibilidade de distúrbios e protestos de torcedores, mas isso não se concretizou até o fim da tarde. Alguns integrantes de torcidas organizadas estiveram do lado de fora da sede e estenderam faixas em protesto pela situação da equipe. Eles esperavam pela presença do presidente Maurício Assumpção, que até então não havia comparecido para votar.

Quatro chapas disputam a presidência para o próximo triênio. Elas são encabeçadas por Carlos Eduardo Pereira (Chapa Ouro), Marcelo Guimarães (Chapa Cinza), Thiago Cesário Alvim (Chapa Azul) e Vinicius Assumpção (Chapa Alvinegra). Alguns deles tiveram cabos eleitorais fortes durante a campanha.

"Eu apoio esta (Chapa Azul) porque o Thiago é um grande botafoguense, um profissional exemplar, um mega empresário e tem o perfil para conduzir o Botafogo a voltar a ser um dos maiores clubes do mundo", disse o ex-atacante Jairzinho. Tricampeão mundial com a seleção, ele disse ainda que está disposto a ajudar o clube no próximo ano. "Sou Botafogo. Precisando, é só chamar".

Outro tricampeão também marcou presença no pleito. O capitão Carlos Alberto Torres, porém, apoiou a Chapa Ouro, encabeçada por Carlos Eduardo Pereira. "É o momento certo para a eleição, pela fase adversa que o clube passa, tanto no aspecto financeiro quanto técnico. A mudança vem num bom momento. E precisamos mudar, por isso me engajei", afirmou.