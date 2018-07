Tricordiano levanta suspeita de manipulação e ameaça deixar Mineiro

"Devido a indícios que demonstram manipulação de resultados no Campeonato Mineiro módulo 1 e reforçados no jogo contra a URT em Paços de Minas, o Clube Atlético Tricordiano informa a intenção de cancelar sua participação no campeonato", informou o clube em nota oficial. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não se manifestou sobre o assunto.

O Tricordiano ocupa atualmente a antepenúltima colocação no Mineiro, com somente seis pontos em sete partidas, mas não estaria rebaixado se a competição terminasse hoje. Na partida em questão, a equipe reclamou muito de um pênalti não marcado após toque de mão na área adversária. Depois, acabou sendo castigada com um gol nos acréscimos que selou a vitória da URT por 1 a 0, no último domingo.