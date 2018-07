Triguinho ganha vaga de Richarlyson em treino atleticano Richarlyson parece ter pedido espaço no Atlético-MG. No treino coletivo desta quinta-feira, diante dos juniores, o técnico Cuca barrou o volante, que vinha atuando na lateral esquerda, e escalou Triguinho, que deve ser titular da equipe diante do Democrata, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.