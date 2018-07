Triguinho sofre lesão em 'pelada' e desfalca Atlético-MG

Quando estava saudável, Triguinho fez apenas três partidas na temporada, duas pelo Campeonato Mineiro e uma na Copa do Brasil, somando cerca de 180 minutos em campo. No Brasileirão, ficou no banco de reserva nos dois primeiros jogos, depois sequer foi relacionado.

De acordo com o médico Otaviano Oliveira, Triguinho sofreu um fratura na escapula, um osso que compõe a articulação ombro. Apesar do período de seis semanas afastado das atividades com bola, ainda não está descartada a possibilidade de uma cirurgia.

TREINO - O técnico Cuca não pôde contar com o zagueiro Réver no treino desta quarta-feira. O jogador está com dures no púbis e ficou fazendo treinamento. Ele não preocupa para o jogo diante do Náutico, sábado, no Independência.