Trinidad e Tobago avança na Copa Ouro e México só empata

O empate custou a perda da liderança da chave pelo México. Afinal, no outro jogo do dia, a seleção de Trinidad e Tobago conquistou a sua segunda vitória na competição ao derrotar Cuba por 2 a 0. Os gols do duelo saíram no primeiro tempo e foram marcados por Bateau, aos 17, e Boucuad, aos 42 minutos.

Com esses resultados, a seleção de Trinidad e Tobago já está classificada para as quartas de final da Copa Ouro e lidera o Grupo C com seis pontos. O México ocupa o a segundo lugar da chave com quatro, enquanto a Guatemala é a terceira com um. Já Cuba, ainda sem pontuar, está eliminada.

A última rodada do Grupo C da Copa Ouro está marcada para a próxima quarta-feira, em Charlotte. Cuba vai duelar com a Guatemala, enquanto México e Trinidad e Tobago medirão forças. Nesta segunda será realizada a última rodada do Grupo A com os duelos Haiti x Honduras e Panamá x Estados Unidos.