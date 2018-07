Trio da Inter de Milão se juntará à seleção apenas na África

Os três foram titulares na vitória da equipe italiana por 2 x 0 sobre o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões, no sábado, e foram liberados por solicitação da Inter para participar de uma solenidade na segunda-feira, de acordo com nota no site da CBF.

O trio da Inter de Milão se juntará com o restante da seleção brasileira no hotel The Fairway na quinta-feira, em Johanesburgo, onde o Brasil ficará concentrado durante a participação do Mundial.

Os outros atletas convocados pelo técnico Dunga vão começar neste domingo os treinos físicos no centro de treinamento do Atlético Paranaense, onde a equipe está concentrada desde sexta-feira. Os dois primeiros dias de preparação foram dedicados à realização de avaliações médicas e físicas.

A seleção deixará Curitiba na quarta-feira e fará uma escala em Brasília, onde será recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de embarcar para a África do Sul.

(Por Pedro Fonseca)