Trio de arbitragem paraguaio é vetado para Copa

O regulamento da entidade responsável pelo futebol mundial determina que todos os integrantes do trio de arbitragem de um país sejam aprovados na prova final. Se um deles for vetado, os outros dois também não poderão participar da Copa do Mundo.

Assim, Carlos Amarilla e Nicolás Yegros não apitarão no Mundial. Com a exclusão do grupo paraguaio, a Fifa deverá convocar o trio uruguaio encabeçado pelo Martin Vásquez. Seis conjuntos sul-americanos estarão na África do Sul. Pela terceira vez, o brasileiro Carlos Eugênio Simon estará em um Mundial.