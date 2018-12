Trio de brasileiras é escolhido para apitar em Mundial feminino de futebol

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista dos trios de arbitragens que vão atuar no Mundial feminino de 2019, na França. Entre as 27 árbitras e 48 assistentes, de 42 países diferentes, estão três brasileiras. O trio nacional será encabeçado por Edina Alves Batista, que vai atuar acompanhada das compatriotas Neuza Back e Tatiane Sacilotti.

Formada em Educação Física, Edina passou a integrar o quadro da Fifa em 2016. E já tem experiências internacionais. Somente neste ano, ela apitou na Copa América Feminina e no Mundial Feminino Sub-20, na França, em ambos os casos ao lado de Neuza e Tatiane. No ano passado, trabalhou ainda na Copa Libertadores Feminina.

A árbitra paranaense também já teve experiências no futebol masculino. No ano passado, encerrou um jejum de participação feminina na arbitragem brasileira ao apitar um duelo da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Figueirense e Paysandu.

No Mundial da França, Edina, Neuza e Tatiane vão formar um dos quatro trios da Conmebol. Também haverão representantes da Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e Equador.

A competição será realizada entre os dias 7 de junho e 7 de julho, nas cidades francesas de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes.