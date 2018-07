Trio de Ferro e ‘intruso’ do Interior começam a decidir rumos do torneio

Depois de 12 rodadas da fase de grupos, e das quartas, a etapa decisiva do Campeonato Paulista começa neste domingo com uma grande “novidade” entre os semifinalistas. Apenas o Santos, atual bicampeão, ficou fora da decisão e perdeu o lugar para a Ponte Preta, único representante do interior do estado. O Trio de Ferro - Corinthians, São Paulo e Palmeiras - fez o dever de casa e se classificou sem sobressalto.

Ponte Preta e Palmeiras jogam às 16 horas, em Campinas, e decidem a vaga em confronto no próximo sábado, às 19 horas, no Allianz Parque. Na outra semifinal do dia, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi, às 19h. A volta está marcada para a Arena Corinthians, domingo.

O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Se persistir a igualdade, a vaga para a finalíssima será decidida nos pênaltis. A única vantagem do Palmeiras, melhor equipe na classificação geral, é decidir em sua casa.

A expectativa é de bom público nos dois jogos. A Ponte espera 19 mil pessoas no Moisés Lucarelli e o São Paulo, 40 mil no Morumbi – torcida única. De acordo com a federação, o torneio já é sucesso de público. A média de torcedores de 2017 é 34,8% maior do que da edição de 2016.