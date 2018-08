Trio de ferro inicia returno do Brasileiro com aposta em medalhões

O trio de ferro do futebol paulista abre nesta quarta-feira o returno do Campeonato Brasileiro apostando em alguns jogadores mais experientes,como o meia Nenê, do São Paulo, que tem sido fundamental para a arrancada do time do Morumbi no Nacional. O São Paulo lidera a competição, com 41 pontos. Nenê fez 37 jogos dos 39 do clube no ano.

Da mesma forma, Ralf é chamado por Osmar Loss para acertar deficiências no meio de campo do Corinthians. Destaque do time em outras épocas, o "veterano" tem a confiança da torcida e da comissão técnica.

No Palmeiras, quem anda sorrindo à toa é Dudu, que rejuvenesceu com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. O atacante parecia sem rumo após recusa ao futebol chinês. Retomou a alegria e os gols.