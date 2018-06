Trio de goleiros da seleção brasileira vai a campo e faz trabalho de saídas de gol

Os goleiros da seleção brasileira “ralaram'' bastante na manhã desta quinta-feira, no CT do Tottenham, local da preparação para a Copa do Mundo. O titular Alisson e os reservas Ederson e Cássio fizeram um treinamento de saídas de gol e movimentação que teve duração de 45 minutos. Os demais jogadores fizeram atividades físicas na academia.

+ Tudo sobre a Copa do Mundo 2018!

+ Leia as últimas notícias sobre a seleção brasileira!

+ Lesionado, Renato Augusto é descartado de treinos e vira novo problema de Tite

Sob o comando do preparador de goleiros Taffarel, o trio que tem sido muito exigido. Normalmente, inicia os treinos em campo antes dos outros jogadores, para depois se juntarem a eles, num padrão normal para os goleiros.

No treino desta manhã, eles exercitaram saídas em cruzamentos, escanteios e cobranças de faltas laterais e diagonais.

Nesta tarde, Tite comanda mais um treino em Londres e deverá esboçar a equipe que enfrenta a Croácia em amistoso domingo em Liverpool. Também será determinado quanto tempo Neymar atuará e se começa o jogo ou entra na etapa final.