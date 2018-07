Trio de reforços promete superar pressão no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras apresentou na tarde desta segunda-feira os três primeiros reforços para a temporada 2014. O trio chegou falando grosso e cheio de confiança. O volante França e os atacantes Rodolfo e Diogo acreditam que a pressão será grande, principalmente por ser o ano do centenário palmeirense, mas avisaram que estão preparados para mostrar serviço e dar muitas alegrias aos torcedores.

"Não vim para ser mais um. Vou respeitar o espaço dos outros, mas esse é um ano de consolidação da minha carreira", disse Diogo, que tem 26 anos e estava na Portuguesa - chega com contrato de 1 ano. "Esse é um ano muito importante no clube e para mim. Pressão existe em todo o lugar e claro que aqui é enorme, mas temos que pensar em fazer a pressão ser a nosso favor, com a torcida apoiando", completou.

Dos três reforços, Diogo é o mais conhecido e, por isso, larga na frente na disputa contra Rodolfo, garoto de 20 anos que apareceu com destaque no time Sub-20 do Rio Claro. Para se garantir no time, o ex-atacante da Lusa até se coloca à disposição para jogar em um esquema com três atacantes. "Me encaixei bem na formação de três atacantes que jogamos na Portuguesa ano passado", lembrou.

Já Rodolfo também mostrou personalidade e disse que não chegou ao clube apenas para compor elenco. "Não caiu a ficha ainda por se tratar do tamanho gigantesco do Palmeiras, mas, com o trabalho, todos vão me conhecer. Espero fazer sucesso no Campeonato Paulista e no Brasileiro", avisou o garoto.

O volante França, de 22 anos, estava no Hannover, da Alemanha, e chega ao Palmeiras com a certeza que vai conquistar pelo menos um título na temporada. "Pressão existe em qualquer clube, já vivi muita pressão. O Palmeiras é diferente, time grande, time bom, a gente sabe que a pressão vai existir. Tem que jogar e ganhar. Vamos ter Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Um dos três temos que ser campeões. Pode ter certeza que um deles vamos levar", projetou o jogador.