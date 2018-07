Trio do Barça Xavi, Iniesta e Messi concorre à Bola de Ouro

Iniesta marcou o gol da vitória da Espanha na final da Copa do Mundo contra a Holanda, na África do Sul, e junto com seu parceiro no meio-campo Xavi e o atacante argentino Messi ajudou o Barcelona a vencer o título da Liga Espanhola.

Messi teve uma Copa do Mundo decepcionante e não conseguiu marcar nenhum gol durante o torneio. A Argentina sofreu uma derrota de 4 x 0 contra a Alemanha nas quartas de final.

O técnico espanhol Vicente del Bosque, responsável pelo primeiro título da Espanha em uma Copa do Mundo, foi indicado ao prêmio de treinador do ano, junto com Pep Guardiola, do Barcelona, e José Mourinho, do Real Madrid. Mourinho venceu a Liga dos Campeões com a Inter de Milão, antes de transferir-se para o Madrid.

"Desde 2008, o futebol espanhol está realmente à frente do resto. Eles também estão dominando entre os clubes," disse o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, em coletiva de imprensa para anunciar os indicados.

Os vencedores do prêmio deste ano serão anunciados no dia 10 de janeiro.