Trio do Barcelona disputa Bola de Ouro da Fifa

PARIS - O prêmio de melhor jogador de 2010 ficará com o Barcelona. Os três finalistas do Prêmio Bola de Ouro da Fifa foram divulgados nesta segunda-feira e todos atuam no clube catalão. A honraria será disputada entre o argentino Lionel Messi e os espanhóis Andres Iniesta e Xavi. O vencedor será conhecido em cerimônia a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2011.

Os três indicados faziam parte de uma pré-lista de 23 jogadores, que incluía os brasileiros Julio Cesar, Maicon e Daniel Alves. Na última temporada, eles faturaram o título do Campeonato Espanhol. Iniesta e Xavi foram campeões da Copa do Mundo enquanto Messi parou com a Argentina nas quartas de final. O sul-americano, porém, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2009.

A Fifa também revelou as concorrentes ao prêmio de melhor jogadora do mundo. A brasileira Marta tentará ser premiada pela quinta vez. Para isso, ela precisará superar as alemãs Fatmire Bajramaj e Birgit Prinz.

Recém-criado, o prêmio de melhor técnico do ano também teve seus finalistas revelados.

Vicente del Bosque, da seleção espanhola, Pep Guardiola, do Barcelona, e José Mourinho, ex-Inter de Milão e atualmente no Real Madrid, são os concorrentes a melhor treinador de equipes masculinas. Maren Meinert, da seleção alemã sub-20, Silvia Neid, da seleção alemã, e Pia Sundhage, da seleção dos Estados Unidos, concorrem na categoria feminina.