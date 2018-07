Trio do Flamengo pode voltar contra o Palmeiras

RIO - O lateral Leonardo Moura, o atacante Liedson e o goleiro Felipe intensificaram o trabalho de recuperação para, possivelmente, retornar à equipe do Flamengo que enfrenta o Palmeiras, domingo, em Volta Redonda, em partida que pode marcar a queda do time alviverde para a Série B.

Moura tem uma lesão na panturrilha, Felipe torceu o tornozelo esquerdo e Liedson sofre com dores no joelho esquerdo, operado três vezes em sua carreira.

Na reapresentação do elenco, nesta quarta, no Ninho do Urubu, o técnico Dorival Júnior vai ter um prognóstico mais preciso sobre a viabilidade de ter o trio à disposição. No entanto, a ausência não é motivo de preocupação. Com o time rubro-negro sem pretensões no Brasileiro, Dorival quer aproveitar as últimas três rodadas para testes no elenco.

Além do mais, os substitutos dos lesionados tiveram boa atuação na vitória sobre o Náutico, domingo, nos Aflitos. Caso os três veteranos não possam jogar, Dorival deve manter Paulo Victor no gol, Wellington Silva na lateral direita e Hernane no ataque.

A preocupação maior do treinador e do diretor de futebol, Zinho, é iniciar a busca por reforços. A principal carência do elenco é um meia de ligação. O clube quer alguém com currículo e prestígio para vestir a camisa 10. Dois objetos de desejo do dirigente e de Dorival são o meia Renato Augusto, do Bayer Leverkusen, e o meia D''Alessandro, do Internacional.