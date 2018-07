Trio ofensivo brilha, Barcelona faz seis gols e arrasa Getafe

O Barcelona deu uma verdadeira aula de futebol nesta terça-feira. Em dia inspirado de seu trio ofensivo, o time catalão atropelou impiedosamente o Getafe, marcou cinco vezes somente no primeiro tempo e goleou por 6 a 0 no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Lionel Messi e Luis Suárez fizeram dois gols cada, Neymar deixou sua marca e Xavi completou o placar, fazendo com que o trio ofensivo chegasse à marca de 102 gols na temporada.

O resultado fez o líder Barcelona abrir novamente cinco pontos de vantagem para o Real Madrid - 84 a 79 -, mas o rival ainda atua nesta rodada. Vivendo ótima fase, os catalães voltarão a campo no sábado, quando viajam para pegar o Córdoba. O Getafe, por sua vez, é somente o 13.º colocado, com 36 pontos, e enfrenta o Granada no domingo.

Cinco gols foram marcados nos primeiros 47 minutos de partida. O primeiro deles saiu logo aos oito. Após pênalti sofrido por Suárez, Messi bateu com estilo, com cavadinha, no meio do gol. Aos 24, a dupla funcionou de novo. Messi recebeu pela direita e deu lançamento preciso para Suárez, que emendou de primeira, fazendo um golaço. A vantagem não diminuiu o ímpeto dos donos da casa. Pelo contrário, empurrados pela torcida eles pareceram ganhar força, e assim fizeram o terceiro somente três minutos depois. Neymar recebeu de Suárez pela esquerda, deixou o marcador no chão e tirou do goleio com estilo.

Estava fácil demais e Xavi também aproveitou para deixar sua marca. Aos 29, ele recebeu e arriscou de fora da área, com categoria, jogando no ângulo esquerdo do goleiro. O quinto saiu aos 39, e foi parecido. Suárez recebeu de Messi da entrada da área e emendou de primeira, novamente no ângulo esquerdo.

Logo após a volta do intervalo, Messi fechou a noite de golaços no Camp Nou, ao dominar pela direita e tocar por cobertura, longe do alcance do goleiro. O show estava completo e o Barcelona aproveitou para descansar um pouco, já pensando no confronto diante do Bayern de Munique, pelas semifinais da Liga dos Campeões, no próximo dia 6, novamente no Camp Nou.