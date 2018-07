Trio treina e São Paulo deve ter time completo contra o Atlético-MG

O São Paulo deve ter força máxima para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na quarta-feira. No treino realizado na manhã desta segunda, o técnico Edgardo Bauza pôde contar com o trio que era dúvida para o duelo decisivo.

O zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Mena e o meia Michel Bastos, que sofriam com problemas médicos, treinaram normalmente. Maicon e Bastos eram os que mais preocupavam. O zagueiro se recuperou de dores musculares na coxa esquerda, enquanto o meio-campista superou problema na coxa direita. Mena, que já era dado como certo no jogo em Belo Horizonte, está reabilitado de uma lesão no tornozelo direito.

Com o trio de volta, Edgardo Bauza escalou a equipe titular no treino desta segunda com: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Kelvin e Calleri.

A atividade foi marcada por treino de cobranças de bola parada e ajustes na defesa. Para tanto, Bauza teve conversas individuais com os jogadores para acertar o posicionamento.